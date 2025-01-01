Klinik am Südring
Folge 110: Irgendwo im Nirgendwo
45 Min.Ab 12
Ein kleiner Junge wird auf einer Landstraße im Nirgendwo angefahren, obwohl er in der Schule sein sollte. Was hatte er dort verloren? - Trotz medikamentöser Einstellung schnellt der Blutdruck eines Patienten immer wieder in gefährliche Höhen. Warum bekommen die Ärzte ihn nicht reguliert? - Nach einem Gabelstaplerunfall kommt der Fahrer mit einer Stange in der Schulter in die Klinik. Doch war es wirklich ein Unfall oder gar ein Anschlag?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
