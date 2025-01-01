Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Wo die Reise hingeht

SAT.1 Staffel 3 Folge 113
Wo die Reise hingeht

Klinik am Südring

Folge 113: Wo die Reise hingeht

45 Min. Ab 12

Eine junge Frau will mit ihrem neuen Freund verreisen. Doch knapp vor der Abfahrt müssen die Ärzte entscheiden, ob sie die Reise antreten kann. Dann: Eine Patientin, die wegen ihrer starken Nackenschmerzen in der Klinik ist, möchte auf gar keinen Fall ihren Mann über ihren Aufenthalt informieren. Doch warum? Außerdem: Ein Schüler steht in Verdacht, seinen Lehrer durch eine Explosion verletzt zu haben, allerdings hat auch der Pädagoge ein folgenschweres Geheimnis!

