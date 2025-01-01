Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 120
45 Min.Ab 12

Ein Mann kommt in die Klinik und verlangt unverzüglich ein Röntgenbild seines Kopfes. Dafür ist er bereit, alles zu tun. Doch warum? Dann: Eine Frau behauptet, sich vor Wochen ihren Unterschenkel angebrochen zu haben. Doch der Arzt findet nichts. Was ist wirklich passiert? Außerdem: Eine junge Frau verletzt sich auf einer Wasserrutsche am Po, doch in der Klinik fallen weitere Wunden auf. Irgendetwas stimmte mit der Rutsche offenbar nicht ...

