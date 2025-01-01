Klinik am Südring
Folge 130: Eiskalter Überfall
45 Min.Ab 12
Ein Mann wird nach einem Streit mit dem Teenie-Sohn seiner neuen Partnerin gefährlich unterkühlt in der Tiefkühltruhe gefunden. Hat tatsächlich der Junge ihn hinein geschubst? Dann: Ein Mädchen wächst nach dem Tod der Eltern bei Oma und Opa auf. Dann scheint sie, ihre Stimme zu verlieren. Kann oder will sie nicht mehr sprechen? Außerdem: Die Gründerin eines Nachwuchs-Modelabels muss auf der Intensivstation behandelt werden, nachdem sie in einer wirklich misslichen Lage steckte.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
