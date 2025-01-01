Klinik am Südring
Folge 134: Urlaubsgruß aus Spanien
44 Min.Ab 12
Zwei Frauen klagen nach ihrem Mallorca-Urlaub über Beschwerden. Doch dahinter steckt mehr als die Folgen eines wilden Party-Lebens. Und: Eine sportliche junge Frau hat nach einem Schlaganfall Angst, für immer gehandicapt zu bleiben. Dann macht das Klinikteam eine weitere Entdeckung. Außerdem: Obwohl ein Teenager unter starken Hustenanfällen leidet, will er so schnell wie möglich aus der Klinik gehen. Was ist ihm wichtiger als seine Gesundheit?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1