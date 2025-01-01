Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Baby Blues

SAT.1Staffel 3Folge 139
Baby Blues

Klinik am Südring

Folge 139: Baby Blues

44 Min.Ab 12

Eine junge Mutter wird nach einem Zusammenbruch in die Klinik gebracht. Sie scheint sehr labil und weinerlich. Leidet sie wirklich an einer Wochenbettdepression? Und: Einer jungen Frau fällt beim Liebesakt mit ihrem Freund auf, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Welches falsche Spiel treibt der junge Mann? Dann: Eine Verlobungsfeier endet als die Verlobte mit einer Kopfwunde am Boden liegt. Verdächtig ist, dass ein ganz bestimmter Gast plötzlich auch verschwunden ist.

