Klinik am Südring
Folge 141: Einfach zum Kotzen
44 Min.Ab 12
Eine Frau ist beim Brunch mit ihrer Schwester zusammengebrochen. Warum bekommt sie eine Panikattacke? Und was hat ihre schwangere Schwester damit zu tun? - Die Mutter einer Patientin stellt alle vor ein Rätsel: Warum verweigert sie eine Untersuchung und was ist so wichtig, dass sie unbedingt weg muss? - Ein 14-jähriges Mädchen wird verletzt eingeliefert. Ihre Mama ist in Sorge, denn die Jugendliche war tagelang abgetaucht. Was ist mit ihr passiert?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1