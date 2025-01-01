Spieglein, Spieglein an der WandJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 144: Spieglein, Spieglein an der Wand
44 Min.Ab 12
Eine Patientin ist ohne ersichtlichen Grund bei einem Model-Casting kollabiert. Das Ärzte-Team der Klinik am Südring sucht in einem Wettlauf mit der Zeit nach den Ursachen. Und: Ein Vorsorgetermin in der Pädiatrie entwickelt sich zu einem Drama, bei dem es um die Zukunft eines kleinen Mädchens geht. Außerdem: Ein Mann muss wegen eines Beinbruchs operiert werden. Doch stammen seine Verletzungen wirklich von einem Fahrradunfall?
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1