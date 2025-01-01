Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 145
45 Min. Ab 12

Nachdem der kleine Leon in einem Abbruchhaus gestürzt ist, gilt sein kleiner Bruder als vermisst. Was ist den Jungs zugestoßen? - Eine Patientin muss in der Klinik nicht nur um ihre Gesundheit kämpfen, sondern soll auch eine wichtige Entscheidung in Sachen Liebe treffen. - Eine alte Dame wird dehydriert und schwach in ihrer Wohnung aufgefunden. Warum hat sich der Pflegedienst seit Tagen nicht um sie gekümmert?

