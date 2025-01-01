Klinik am Südring
Folge 149: In fremden Gärten
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird reglos in einem Garten gefunden, nachdem ein fremder Mann bei ihr war. Was wollte er? - Eine Frau erfährt, dass sie schwanger sein soll. Jetzt will ihre Mutter den werdenden Vater kennenlernen. Doch warum blockt die Patientin ab? - Ein Mann wird an der Kniescheibe behandelt. In der Klinik stellt sich heraus, dass er in Schwierigkeiten steckt. Hängt die Hochzeit seiner Tochter damit zusammen?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
