Klinik am Südring
Folge 15: Der wütende Schwiegervater
45 Min.Folge vom 29.06.2020Ab 12
Ein Mann wird mit einer Schnittverletzung in die Notaufnahme eingeliefert. Er behauptet, sich aus Versehen verletzt zu haben, doch die Ärzte bezweifeln das! - Eine Sozialarbeiterin wird zur Immunisierung in die Klinik gebracht. Plötzlich will sie zur Überraschung der Ärzte auf HIV getestet werden - ein Schock für ihren Freund. - Ein Koch-Azubi kommt mit Verbrühungen in die Klinik. Hat er sich die Verletzungen selbst zugefügt?
