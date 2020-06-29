Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Der wütende Schwiegervater

SAT.1Staffel 3Folge 15vom 29.06.2020
Folge 15: Der wütende Schwiegervater

45 Min.Folge vom 29.06.2020Ab 12

Ein Mann wird mit einer Schnittverletzung in die Notaufnahme eingeliefert. Er behauptet, sich aus Versehen verletzt zu haben, doch die Ärzte bezweifeln das! - Eine Sozialarbeiterin wird zur Immunisierung in die Klinik gebracht. Plötzlich will sie zur Überraschung der Ärzte auf HIV getestet werden - ein Schock für ihren Freund. - Ein Koch-Azubi kommt mit Verbrühungen in die Klinik. Hat er sich die Verletzungen selbst zugefügt?

