Klinik am Südring
Folge 159: Rauchverbot tut not
45 Min.Ab 12
Eine Frau kommt mit massiven Atemproblemen in die Klinik. Doch woher rühren ihre Symptome? Und warum stellt ihr Begleiter plötzlich ihre Beziehung in Frage? Und: Eine Reinigungskraft bricht in der Klinik zusammen. Sie schiebt seit Wochen freiwillig Doppelschichten. Aber ist wirklich "nur" Stress der Grund für den Kollaps? Außerdem: Eine junge Tänzerin klagt über Gewichtszunahme trotz harten Trainings und strikter Diät. Steckt eine ernsthafte Erkrankung hinter ihrem kleinen Bauch?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1