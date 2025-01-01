Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Rauchverbot tut not

SAT.1Staffel 3Folge 159
Rauchverbot tut not

Rauchverbot tut notJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 159: Rauchverbot tut not

45 Min.Ab 12

Eine Frau kommt mit massiven Atemproblemen in die Klinik. Doch woher rühren ihre Symptome? Und warum stellt ihr Begleiter plötzlich ihre Beziehung in Frage? Und: Eine Reinigungskraft bricht in der Klinik zusammen. Sie schiebt seit Wochen freiwillig Doppelschichten. Aber ist wirklich "nur" Stress der Grund für den Kollaps? Außerdem: Eine junge Tänzerin klagt über Gewichtszunahme trotz harten Trainings und strikter Diät. Steckt eine ernsthafte Erkrankung hinter ihrem kleinen Bauch?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen