Klinik am Südring
Folge 160: Babysitter wanted
44 Min.Ab 12
Eine Mutter erschrickt, als sie erfährt, dass ihre Tochter nach einem Unfall von einer "Babysitterin" in die Klinik gebracht wurde - die hat sie nämlich nicht. Und: Auf der Gynäkologie ist eine Schwangere ziemlich unamüsiert, als sie herausbekommt, dass ihr Mann offenbar heimlich noch Kontakt zu seiner Ex hat. Außerdem: Eine Frau wird mit Schnittwunden in die Klinik gebracht, nachdem sie völlig überarbeitet gestürzt war ...
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
