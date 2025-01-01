Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Das Leiden der jungen Lea

SAT.1Staffel 3Folge 165
Das Leiden der jungen Lea

Das Leiden der jungen LeaJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 165: Das Leiden der jungen Lea

45 Min.Ab 12

Eine Frau sucht lieber den Rat ihrer Tante als den ihrer Mutter und entfacht so einen Familienstreit neu. Welche Sorgen hat sie nur? - Ein Mädchen verweigert eine dringend notwendige Untersuchung - der Grund dafür ist lebensverändernd. - Ein junger Mann steht vor den Scherben seines Lügenkonstrukts. Aber warum bloß hat er seine Beziehung und sogar sein Leben riskiert?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen