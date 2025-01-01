Klinik am Südring
Folge 174: Helikopter Heyheyhey!
44 Min.Ab 12
Ein Einser-Schüler geht plötzlich nicht mehr zur Schule. Sind Magenschmerzen der wahre Grund? Und: Ein pensionierter Taxifahrer fährt mit seinem Pkw in ein Geschäft. Die Ärzte finden heraus, dass der Unfall eine dramatische Vorgeschichte hat. Dann: Eine ältere Frau stürzt während sie ihr Enkelkind auf dem Arm trägt. Dass sie sich bei dem eher harmlosen Sturz obendrein den Arm bricht, wirft doppelt Fragen auf.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1