Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Wie ein wilder Stier

SAT.1Staffel 3Folge 178
Wie ein wilder Stier

Wie ein wilder StierJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 178: Wie ein wilder Stier

44 Min.Ab 12

Ein durchtrainierter Mann hat starke Schmerzen im rechten Arm; angeblich ein Arbeitsunfall. Die Ärzte kommen jedoch bald dahinter, wie es wirklich zur Verletzung gekommen ist. Und: Bei einer frisch gebackenen Mutter treten plötzlich lebensgefährliche Komplikationen auf, die einer verdrängten Ursache entspringen. Außerdem: Ein Mann leidet seit Wochen an einer Erkältung. Eine verschleppte Grippe? Schnell stellt sich heraus: Die Ursache für die Beschwerden liegt viel tiefer.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen