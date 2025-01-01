Klinik am Südring
Folge 178: Wie ein wilder Stier
44 Min.Ab 12
Ein durchtrainierter Mann hat starke Schmerzen im rechten Arm; angeblich ein Arbeitsunfall. Die Ärzte kommen jedoch bald dahinter, wie es wirklich zur Verletzung gekommen ist. Und: Bei einer frisch gebackenen Mutter treten plötzlich lebensgefährliche Komplikationen auf, die einer verdrängten Ursache entspringen. Außerdem: Ein Mann leidet seit Wochen an einer Erkältung. Eine verschleppte Grippe? Schnell stellt sich heraus: Die Ursache für die Beschwerden liegt viel tiefer.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
