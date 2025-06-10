Klinik am Südring
Folge 191: Scharf geschossen
23 Min.Ab 12
Ein Geschwisterpaar hat mit Wasserpistolen gespielt. Der Junge kommt mit schlimmsten Verätzungen in die Notaufnahme. Die Zeit drängt, denn plötzlich verschlechtert sich sein Zustand dramatisch, und auch bei seiner Schwester werden Verätzungen gefunden. - Und: Eine Frau verknackst sich das Knie bei einem Tanzkurs. Dass durch die Knieverletzung nicht nur die Tanzkarriere, sondern möglicherweise auch die Beziehung der Frau auf dem Spiel steht, belastet sehr.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1