Klinik am Südring
Folge 200: Kopf hoch
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau ist nach dem Schwimmen gestürzt. Die Wunden werden behandelt - doch plötzlich setzen neurologische Ausfälle ein und aus den harmlosen Schrammen wird ein Kampf um Leben und Tod. - Ein kleiner Junge ist beim Einschulungstest durchgefallen, angeblich ist er unterentwickelt. Doch die Ärzte vermuten eine medizinische Ursache. Können sie dem Jungen und seiner Mutter helfen?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1