Klinik am Südring
Folge 203: Echt vergessen
22 Min.Ab 12
Ein älterer Mann ist auf dem Wochenmarkt zusammengebrochen und wird verwirrt in die Klinik eingeliefert. Er kann weder Angaben zu seiner Identität noch zu seiner Herkunft machen. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel ... - Ein krankhaft eifersüchtiger Mann bringt seine Frau auf die Gynäkologie, verbietet aber vehement, dass sie von einem Mann behandelt wird - bis sich die schmerzende Brust der Patientin zum medizinischen Notfall entwickelt.
