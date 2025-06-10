Hörst du noch oder schwindelst du schonJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 223: Hörst du noch oder schwindelst du schon
66 Min.Ab 12
Beim Streichen der ersten, eigenen Wohnung stürzt eine junge Frau von der Leiter. Grund war ein plötzlicher Schwindelanfall. Lag es am verdächtigten Farbgeruch? Doch warum verschlimmerte sich der Anfall nach dem Öffnen des Fensters dann? Und: Eine junge Mutter wird mit akuten Bauchschmerzen in die Klinik gebracht. Doch hinter einer harmlosen Verstopfung steckt eine gefährliche Krankheit und schon bald müssen die Ärzte um das Leben der jungen Frau kämpfen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1