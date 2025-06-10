Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit

SAT.1Staffel 3Folge 232
Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit

Klinik am Südring

Folge 232: Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit

66 Min.Ab 12

Nach einem Sturz vom Balkon wird eine Selfie-Fanatikerin in die Notaufnahme gebracht. Dem Klinikpersonal macht nicht nur das dunkle Hämatom in ihrem Brustbereich Sorgen, sondern auch ihr aufdringliches Verlangen, im Mittelpunkt zu stehen. Und: Eine Patientin mit Schulterschmerzen wird von einem mysteriösen Fremden in die Klinik gebracht, den sie anschließend sogar ihrer Familie verheimlicht. Wer ist dieser Mann?

SAT.1
