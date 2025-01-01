Klinik am Südring
Folge 24: Mamas Bitte
45 Min.Ab 12
Bei der Untersuchung eines verletzten Teenagers stoßen die Ärzte auf eine weitgehend vergessene Krankheit. Aber warum verrät er nicht, wie er sich infiziert hat? - Die vermeintliche Blasenentzündung einer Hochschwangeren entpuppt sich als ernsthafte Gefahr für das Leben ihres ungeborenen Kindes. - Bei einem Baustellenunfall werden ein Baggerfahrer und sein Vorarbeiter schwer verletzt. Hat der Baggerfahrer einen Fehler gemacht oder ist ein medizinisches Problem Schuld?
