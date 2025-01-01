Klinik am Südring
Folge 27: Halbnackte Wahrheit
45 Min.Ab 12
Ein Partygänger wird zusammen mit einer Stripperin in die Klinik gebracht. Als seine Frau dazu kommt, eskaliert die Situation. Dann: Eine Schülerin mit Kreislaufproblemen wird eingeliefert. Ein Routinefall, bis die junge Frau plötzlich erneut zusammenbricht. Außerdem: Eine Frau quälen wiederkehrende Verdauungsprobleme. Während die Ärzte noch rätseln, was das Leiden auslöst, wird sie zum Notfall.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1