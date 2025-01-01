Zum Inhalt springenBarrierefrei
Flug und Trug

SAT.1Staffel 3Folge 3
45 Min.Ab 12

Ein Mann ist am Flughafen in Begleitung seiner Ex-Freundin gestürzt. Als seine aktuelle Freundin in die Klinik kommt, entfacht ein Eifersuchtsdrama. Und: Ein Vater wird wegen Übelkeit und Schwindel ins Krankenhaus eingewiesen. Hat sein Sohn etwas mit seinen Beschwerden zu tun? Außerdem: Ein Mädchen wird von ihrem Vater in die Klinik gebracht, wo er erfährt, dass sie vor Kurzem ihre erste Regelblutung bekommen hat. Hat sie noch mehr Geheimnisse?

