Klinik am Südring

Die vitale Elvira

SAT.1Staffel 3Folge 34vom 11.06.2020
Die vitale Elvira

Klinik am Südring

Folge 34: Die vitale Elvira

44 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 12

Eine Seniorin ist nach dem Tod ihres Mannes überraschend aktiv geworden. Doch warum plagen sie Kopfschmerzen? Übernimmt sie sich? Und: Ein Vater findet seine Tochter ohnmächtig in ihrem verschlossenen Zimmer vor - ihr Handy in der Hand. Haben Telefonat und Ohnmacht etwas miteinander zu tun? Außerdem: Nach einem Konzert hat ein Fan einen Unfall wegen seines Knies. Als er erfährt, dass seine Freundin auf dem Weg in die Klinik ist, hat er plötzlich andere Sorgen.

SAT.1
