SAT.1Staffel 3Folge 36
Folge 36: Blitzerkrieg

44 Min.Ab 12

Ein verletzter Autofahrer wird in der Klinik behandelt. Ein Routinefall, bis die Ärzte auf dem Röntgenbild eine brisante Entdeckung machen. - Ein Säugling wird mit hohem Fieber in die Klinik gebracht. Schnell fällt den Ärzten seine besorgte große Schwester auf. Hat sie etwas mit den Beschwerden zu tun? - Eine Floristin kommt mit schmerzenden Brüsten in die Gynäkologie. Was ist die Ursache für ihre Beschwerden? Und warum rastet ihr Mann wegen der Diagnose aus?

