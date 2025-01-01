Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 37
45 Min.Ab 12

Eine Unbekannte im Brautkleid bricht in der Notaufnahme zusammen. Wer ist sie, weswegen ist sie nicht ansprechbar und wo ist der Bräutigam? - Eine Dauererektion bringt einen jungen Mann in die Klinik. Können die Ärzte seine Erektionsfähigkeit retten und warum hat er so einen Zeitdruck? - Nach dem Tod ihres Vaters fürchtet eine Tochter, dass ihre Mutter eine Depression entwickelt hat. Doch diese hat ein ganz anderes Geheimnis.

SAT.1
