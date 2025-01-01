Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Wer hoch hinaus will, fällt tief

SAT.1Staffel 3Folge 44
Folge 44: Wer hoch hinaus will, fällt tief

45 Min.Ab 12

Nach einem Unfall bei einer teambildenden Maßnahme erkennen die Ärzte, dass zwischen den beteiligten Mitarbeiterinnen einiges im Argen liegt. Dann: Ein verheiratetes Paar kann sich nach sechs Jahren Ehe endlich die Hochzeitsreise leisten. Doch statt in Paris landen die beiden in der Klinik am Südring. Außerdem: Nach einem Schlittenunfall wird ein Schüler in die Klinik gebracht. Dort zeigt sich, dass die Verletzung des Jungen nicht das größte Problem der Ärzte ist.

SAT.1
