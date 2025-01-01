Wer hoch hinaus will, fällt tiefJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 44: Wer hoch hinaus will, fällt tief
45 Min.Ab 12
Nach einem Unfall bei einer teambildenden Maßnahme erkennen die Ärzte, dass zwischen den beteiligten Mitarbeiterinnen einiges im Argen liegt. Dann: Ein verheiratetes Paar kann sich nach sechs Jahren Ehe endlich die Hochzeitsreise leisten. Doch statt in Paris landen die beiden in der Klinik am Südring. Außerdem: Nach einem Schlittenunfall wird ein Schüler in die Klinik gebracht. Dort zeigt sich, dass die Verletzung des Jungen nicht das größte Problem der Ärzte ist.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1