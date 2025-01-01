Klinik am Südring
Folge 47: Love Spirit
45 Min.Ab 12
Ein vermisstes Mädchen wird mittels Polizei mit seinen Eltern zusammengeführt. Was ist mit ihr geschehen? Und woher kommen ihre Bauchkrämpfe? - Eine Frau zeigt nach einem Bodypainting Anzeichen einer Kontaktallergie. Doch warum erscheint sie ausgerechnet mit ihrem Exfreund in der Notaufnahme? - Ein Teenager kommt mit einer ausgekugelten Schulter in die Klinik und kollabiert plötzlich. Was verschweigt er dem Arzt? Und warum wird seine Mutter ebenfalls zur Patientin?
Klinik am Südring
