Klinik am Südring
Folge 48: Verschlimmbesserung
45 Min.Ab 12
Ein Mann wird in der Notaufnahme aggressiv, weil er glaubt, dass seine Freundin schneller behandelt werden muss. Doch hinter seiner Aggression versteckt sich etwas Unerwartetes ... Dann: Ein Junge zeigt Vergiftungssymptome, nachdem der Vater auf ihn und seine große Schwester aufpassen sollte. Was ist passiert? Außerdem: Ein Mann gibt vor, seinen Bruder zur urologischen Behandlung zu begleiten. Dabei will er nur seiner Frau verheimlichen, was er am eigenen Hoden entdeckt hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1