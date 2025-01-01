Klinik am Südring
Folge 5: Falsch gekuppelt
45 Min.Ab 12
Ein Fahrlehrer leidet seit längerer Zeit an Kopfschmerzen und Schwindelattacken. Seine Frau macht sich große Sorgen. Als sie aber die attraktive, neue Kollegin ihres Mannes kennenlernt, nimmt die Geschichte auch für die Ärzte eine überraschende Wendung. Und: Der jung gebliebene Jojo muss nach einem Bungeejump in der Klinik behandelt werden. Außerdem: Eine junge Frau kommt nach einem harmlosen Sturz in die Klinik, weist aber plötzlich Lähmungserscheinungen auf ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1