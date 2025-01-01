Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 50
45 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird mit starken Nackenschmerzen in die Klinik gebracht! Doch ihre Schwester ist sich sicher, dass die Patientin nur simuliert. - Eine schlanke Frau leidet an Symptomen, die eigentlich nur Menschen mit Übergewicht belasten. Finden die Ärzte heraus, was der jungen Patientin fehlt? - Zwei Teenager kommen mit Stichverletzungen in die Klinik. Die beiden beschuldigen sich gegenseitig. Was ist ihnen wirklich zugestoßen?

