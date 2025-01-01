Klinik am Südring
Folge 50: Alles wegen dir
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird mit starken Nackenschmerzen in die Klinik gebracht! Doch ihre Schwester ist sich sicher, dass die Patientin nur simuliert. - Eine schlanke Frau leidet an Symptomen, die eigentlich nur Menschen mit Übergewicht belasten. Finden die Ärzte heraus, was der jungen Patientin fehlt? - Zwei Teenager kommen mit Stichverletzungen in die Klinik. Die beiden beschuldigen sich gegenseitig. Was ist ihnen wirklich zugestoßen?
