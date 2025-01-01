Klinik am Südring
Folge 51: Bunte Eier
44 Min.Ab 12
Der Tripper eines Patienten entpuppt sich als Hodenentzündung ihres Partners - die dramatische Verschlechterung seines Gesundheitszustandes offenbart eine Lebenslüge. - Zwei pubertierende Brüder sind von einem Vordach gestürzt, von dem aus sie Sterne beobachten wollten. Das Klinikteam zweifelt aber an dieser Version. - Das chaotische Fußballspiel einer Damen-Mannschaft endet für zwei junge Spielerinnen im Krankenhaus. Und dann wird auch noch der Schiedsrichter zum Notfall.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
