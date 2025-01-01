Klinik am Südring
Folge 52: Kleider machen Leute
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird nachts bewusstlos in einem Park gefunden. Obwohl sie ein Asthmaspray dabei hat, leugnet sie einen Anfall. Was steckt dahinter? Dann: Eine junge Sängerin soll an den Stimmbändern operiert werden. Doch scheinbar will sie die Operation sabotieren? Außerdem: Ein junger Mann verletzt sich bei einem Autounfall schwer. Seine Mutter schiebt die Schuld auf seine Freundin. Warum ist sie so schlecht auf sie zu sprechen?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
