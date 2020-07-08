Klinik am Südring
Folge 53: Zum Fressen gern
45 Min.Folge vom 08.07.2020Ab 12
Ein Foodtruck-Betreiber kippt bei der Arbeit um und verletzt sich schwer. Seine Kollegin kümmert sich liebevoll um ihn - zu liebevoll, wenn man die Freundin des Patienten fragt. Dann: Nach einem Unfall wird eine Referendarin in die Klinik gebracht. Alles wirkt gut, bis die junge Frau von ihrem traurigen Geheimnis berichtet. Außerdem: Ein Routineeingriff nimmt eine dramatische Wendung: Im Einleitungsraum zeigt eine Patientin plötzlich Anzeichen für einen Herzinfarkt.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1