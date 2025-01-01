Ein schiefer Rücken kann auch entzückenJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 58: Ein schiefer Rücken kann auch entzücken
44 Min.Ab 12
Zwei beste Freundinnen prügeln sich in der Schule krankenhausreif und wollen partout nicht verraten, was den Streit ausgelöst hat. Dann: Eine Schwangere bekommt Besuch von ihrer Schwester. Als jedoch der Vater des Babys hinzustößtt, kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den Frauen. Außerdem: Eine geschwächte Schülerin muss nach einem Festival wegen Verwirrtheit behandelt werden. Ist der Freund der Patientin Schuld an ihrem Zustand?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1