Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Bauchspange

SAT.1Staffel 3Folge 61
Bauchspange

BauchspangeJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 61: Bauchspange

44 Min.Ab 12

Eine Studentin leidet kurz vor den Uniprüfungen unter heftigen Bauchkrämpfen. Dann finden die Ärzte einen merkwürdigen Fremdkörper in ihrem Magen. - Als sich der Zustand eines Rentners vor einem Routineeingriff dramatisch verschlechtert, wird seine Enkelin vom schlechten Gewissen befallen. Was verbirgt sie? - Eine Auszubildende hat poröse Knochen! Die Ärzte rätseln, warum ihre Knochen so schnell brechen und machen eine seltsame Entdeckung.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen