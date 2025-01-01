Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 3Folge 62
Klinik am Südring

45 Min.Ab 12

Eine schwangere Frau besucht eine Freundin in der Klinik und erleidet plötzlich Blutungen. Im Ultraschall macht der Arzt eine schockierende Entdeckung. Dann: Eine junge Frau wurde bei einem Unwetter von einem umgestürzten Baum verletzt. Doch was hat sie mit dem Freund ihrer Schwester in dem Waldstück gemacht? Außerdem: Ein Mädchen muss wegen einer Darmentzündung behandelt werden, aber die Mutter verweigert ihre Zustimmung, denn sie vertraut einem selbsternannten "Heiler".

