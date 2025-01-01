Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die letzte Chance

45 Min.Ab 12

Eine Reiterin hat Prellungen und Magenschmerzen. Wie kam es zu dem Unfall und warum hat sie panische Angst, dass ihr Freund davon erfährt? Und: Eine Fitness-Fanatikerin nimmt nur noch Smoothies zu sich. Ihr Verhalten lässt eine Magersucht befürchten. Doch die wahre Diagnose überrascht. Außerdem: Eine Frau hat sich bei einem Stolperunfall eine Kopfverletzung zugezogen. Bei der Schilderung des Unfallhergangs verstrickt sie sich in Widersprüche. Was verheimlicht sie den Ärzten?

