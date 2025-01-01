Meine Mutter, meine Schwester und IchJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 74: Meine Mutter, meine Schwester und Ich
44 Min.Ab 12
Eine Verbrennung ohne offensichtlichen Grund führt ein Pärchen in die Klinik. Bald stehen die Ärzte vor einem noch größeren Rätsel. Eine eitle Frau kommt mit Beschwerden in die Klinik, die ihr äußerst peinlich sind. Doch das gerät in den Hintergrund, als ihre Tochter unerwartet ebenfalls zur Patientin wird. Eine hochschwangere, junge Frau schläft immer wieder ein, ohne etwas dagegen tun zu können. Wird sie es schaffen, bei der Geburt ihres Babys wachzubleiben?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
