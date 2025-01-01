Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Errare humanum est

SAT.1Staffel 3Folge 80
Errare humanum est

Klinik am Südring

Folge 80: Errare humanum est

45 Min.Ab 12

Eine Studentin glaubt, sich nach einer Partynacht eine Geschlechtskrankheit eingefangen zu haben. Die Symptome sprechen dafür. - In der Klinik wird ein Schüler nach einem Unfall mit einem angeblich geklauten Fahrrad behandelt. Ist der Junge wirklich kriminell geworden? - Eine Frau wird mit Gedächtnisverlust eingeliefert. Es scheint, als wäre sie überfallen worden, doch die Ärzte können dann doch keine Ursache für eine Amnesie feststellen ...

