Klinik am Südring
Folge 93: Junge verschluckt tote Oma
45 Min.Ab 12
Der kleine Tim hat ein hochkarätiges Problem - er hat seine verstorbene Oma verschluckt! War es ein Versehen oder Absicht? Und: Nach einer ausgelassenen Feier zum 20-jährigen Abi landen gleich zwei der ehemaligen Klassenkameraden auf der Notaufnahme. Dabei kommen mehrere Geheimnisse ans Licht. Außerdem: Eine Patientin leidet unter einem peinlichen und brisanten Problem - dann taucht auch noch ihr deutlich jüngerer Freund in der Klinik auf.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1