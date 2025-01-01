Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Rund und schön

SAT.1Staffel 3Folge 96
Rund und schön

Klinik am Südring

Folge 96: Rund und schön

45 Min.Ab 12

Trotz massiver Rückenschmerzen schließt eine Frau die Verkleinerung ihrer übergroßen Brüste kategorisch aus. Warum hängt sie so sehr an ihre Oberweite? Und: Eine ältere Dame kommt mit hohem Fieber auf die Intensivstation. Die Ursache für ihren Zustand ist ein Schock für ihren überbesorgten Sohn. Außerdem: Nach einer Niederlage spielt ein Ritter-Showkämpfer seine Kreislaufprobleme herunter. Doch der ritterliche Kampf hat gesundheitliche und private Folgen.

