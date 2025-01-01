Klinik am Südring
Folge 112: Ein Mann, ein Fels
45 Min.Ab 12
Trotz unerträglicher Schmerzen will sich ein verheirateter Mann auf keinen Fall untersuchen lassen und hängt ständig an seinem Handy. Hat er eine Geliebte? - Obwohl ein Junge sich auf seine OP freut, will er kurz davor doch unbedingt nach Hause. Der dringende Eingriff steht tatsächlich auf dem Spiel. - Ein Familienvater wird nach einem angeblichen Sturz eingeliefert. Warum trägt er einen Tarnanzug? Und weshalb kommt es zum Krach mit seiner Tochter?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
