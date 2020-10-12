Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 113vom 12.10.2020
Folge 113: Strike

45 Min.Folge vom 12.10.2020Ab 12

Ein Mann wird wegen eines Zusammenbruchs auf die Intensivstation überwiesen. Was ist passiert und wo hat man ihn zur Verwunderung seiner Frau aufgefunden? - Eine Frau hat das Haus ihrer verstorbenen Mutter geerbt und stürzt bei der Renovierung. Dann bemerkt das Klinikteam eine auffällige Wunde an ihrem Bein. - Aufgrund eines Sturzes droht eine junge Azubine längerfristig bei ihrer Arbeit auszufallen. Doch was ist mit ihrem Chef los?

SAT.1
