Klinik am Südring
Folge 120: Drama Olé
44 Min.Folge vom 25.09.2020Ab 12
Ein vermeintlicher Konkurrenzkampf zwischen zwei Schauspielern gerät völlig außer Kontrolle. - Eine junge Frau denkt, dass ihre Beschwerden durch das "Schmatzen" ihres Freundes ausgelöst werden. Kann das stimmen? - Eine Frau nutzt ihre schwere Krankheit aus, um anderen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und bringt sich dadurch schließlich selbst in Gefahr.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1