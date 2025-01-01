Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Schnell soll's gehen

SAT.1Staffel 4Folge 121
Schnell soll's gehen

Schnell soll's gehenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 121: Schnell soll's gehen

45 Min.Ab 12

Eine Passantin bringt einen Mann mit Herzrasen in die Klinik. Doch war es wirklich Zufall, dass die Frau rechtzeitig zur Stelle war, um zu helfen? - Ohne Schonzeit beginnt eine Patientin wieder ihr Training, womit Verletzungen programmiert sind. Warum ist sie so verbissen? - Eine junge Patientin wird wegen Bauchschmerzen auf die Gynäkologie überwiesen, was ihre Freundin überrascht. Doch die Patientin kennt den Grund dafür genau ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen