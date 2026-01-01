Klinik am Südring
Folge 128: Vaters Widerwillen
44 Min.Ab 12
Eine Schülerin hat Unterleibsschmerzen und fürchtet, schwanger zu sein - ausgerechnet von ihrem Ex-Freund. Auf diesen ist ihr Vater noch aus einem anderem Grund sauer. - Eine Patientin klagt nach einer Ernährungsumstellung über Durchfall und Übelkeit. Kommen die Beschwerden vom neuen Essensplan? Und was darf ihre Tochter nie erfahren? - Ein Witwer hat trotz Tabletten wiederholt Herzprobleme. Wie kann das sein? Und was hat es mit der attraktive Nachbarin auf sich?
Weitere Folgen in Staffel 4
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1