Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Geschüttelt, nicht gerührt

SAT.1Staffel 4Folge 133
Geschüttelt, nicht gerührt

Geschüttelt, nicht gerührtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 133: Geschüttelt, nicht gerührt

45 Min.Ab 12

Eine Frau ist in der Stadt zusammengebrochen. Die Ärzte stellen Bluthochdruck fest, der einfach nicht zu senken ist. Was ist bloß die Ursache? - Ein Junge kommt mit Krankheitssymptomen auf die Kinderstation. Steckt tatsächlich der Umzugsstress mit seinem Vater dahinter? - Eine Hürdenläuferin verletzt sich bei einem Wettkampf. Ihre Kontrahentin und Freundin vermutet jedoch, dass sie simuliert. Was ist wirklich vorgefallen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen