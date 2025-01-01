Klinik am Südring
Folge 137: Weder Luv noch Lee
44 Min.Ab 12
Ein junger Mann beschuldigt seine Freundin, ihn beim Segeln absichtlich in Lebensgefahr gebracht zu haben. Warum war sie plötzlich wie erstarrt? - Eine Frau befürchtet, dass sich ihre Mutter in Ghana eine gefährliche Infektion eingefangen hat. Dann kommt es noch dicker: Fiel Mama etwa auf einen Liebesbetrüger herein? - Zwei Freundinnen sorgen für Chaos auf der Kinderstation, doch dann klagt eine plötzlich über Schmerzen ...
